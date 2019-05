بسعر 500 دولار.. هاتف آسوس الجديد يقلب موازين التصوير في العالم

كشفت شركة “آسوس” مؤخراً هاتفها الجديد “Zenfone 6″، المزود بكاميرات تعمل بآلية لم تشهدها الهواتف من قبل.

والمميز في هذا الهاتف هو أنه مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة (24+13) ميغابيكسل، مثبتة على محور دوار، يمكنها من الالتفاف بزاوية 180 درجة للتحول إلى كاميرا أمامية قادرة على التقاط أفضل صور السيلفي.

كما زود هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 190 غراما، وسماكة 9.2 ملم، مثبت عليه شاشة بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض(2340/1080) بيكسل، وأبعاد 19.5:9. ويضمن أداءه الممتاز معالج snapdragon 855، الأقوى من بين معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع. هذا ويمكن لهذا الهاتف أن يعمل ليومين متواصلين، في حال أجرى المستخدم العديد من الاتصالات، واستخدمه لمشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت، بفضل بطاريته التي أتت بسعة 5000 ميلي أمبير، المزودة بميزة الشحن السريع. ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف رسميا في الأسواق في 23 مايو الجاري، بسعر 499 دولاراً تقريباً.

