شركة Satechi تطلق فأرة لاسلكية من الألمنيوم   

أماطت شركة Satechi اللثام عن فأرة لاسلكية جديدة، صنعت من الألمنيوم، وأطلقت عليها اسم M1.

وقالت الشركة المنتجة إن الفأرة الجديدة ستعمل بنظام البلوتوث 4.0، وستكون مناسبة للأشخاص الذين لا يملكون منافذ دونجل USB كثيرة في أجهزتهم، نظرا لقدرتها على العمل حتى لو كانت بعيدة بمسافة 10 أمتار عن الجهاز.

وتتميز الفأرة الجديدة بخفة وزنها الذي يصل إلى 175 غراما، وتوافقها مع الحواسيب التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز (ماك أو إس أو كروم أو إس)، وأجهزة أندرويد التي تدعم تقنية البلوتوث 4.0.

وتحتوي فأرة M1 على بطارية مدمجة تجعلها تعمل لمدة طويلة، ويمكن للمستخدم شحن البطارية من خلال منفذ USB C.

الجدير بالذكر أن شركة Satechi طرحت الفأرة في الأسواق بسعر يصل إلى 30 دولارا أميركيا.

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