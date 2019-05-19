الشروع في تركيب المبخر الرابع لمحطة تحلية المياه طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس اللجنة العليا لمشاريع محطة طبرق لتحلية المياه فتح الله سليم النعاس لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم السبت إنه تم الشروع في تركيب المبخر الرابع لمحطة تحلية المياه.

وأضاف النعاس أن أحد المقاولين المحليين شرع في إنشاء القواعد الخاصة لتركيب مبخر رابع لمحطة تحلية مياه طبرق بعد وصول جزء من المبخر إلى موقع العمل عن طريق ميناء بنغازي.

وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن المبخر الجديد سيكون بقدرة إنتاجية 13 ألف متر مكعب من المياه في اليوم مما يساهم في زيادة إنتاج المحطة وهي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

وأكد النعاس أمن هناك دفعة من المواد وصلت لميناء بنغازي وستصل للموقع خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن العمل سيستمر في التركيبات لهذا المبخر الجديد عن الشركة النمساوية ” فيتيك فاباغ “.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سوف ينتهي العمل في منتصف العام القادم وسيدخل المبخر الرابع في العمل في مطلع شهر يوليو 2020 ، مؤكدًا أن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة رصدت مبلغ 29 مليون دينار ليبي وهو موجود في حسابات الإدارة العامة وقد سلم منه 15% للشركة .

وذكر النعاس أنه كان للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة دور كبير في هذا المشروع كذلك بلدية طبرق ومؤسسات المجتمع المدني وحكماء المدينة.

وأفاد رئيس اللجنة أن الأمور المالية تسير بسلاسة وحسب الفواتير، لافتا إلى أن الشركة المنفذة سوف تستلم مستحقاتها باليورو حسب العقد المبرم معها دون أي تأخير.

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