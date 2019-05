القارئ الليبي «معاذ بن حامد» يتحصل على الترتيب الأول في جائزة دبي للقرآن الكريم

تحصل القارئ الليبي معاذ بن حامد على الترتيب الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ3.

واستمرت المسابقة لمدة 10 أيام متواصلة، بمشاركة قُراء من مختلف الدول الإسلامية، وتم تكريم المتسابقين في حفل ختامي بمشاركة عدد من الشخصيات الإسلامية.

يُشار أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تُقام سنويًا وتشتمل على مسابقات وفعاليات ذات صلة بتنشيط حفظ القرآن الكريم ونشر الثقافة القرآنية.

