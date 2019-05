شركة ألمانية عملاقة تسير على نهج غوغل وتوقف أعمالها مع هواوي الصينية

كشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الاثنين أن “إنفنيون” الألمانية لصناعة الرقائق علقت الشحنات إلى عملاق الإلكترونيات “هواوي”، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل لعملاق محركات البحث “غوغل”. وجاء قرار “إنفنيون” وقف تسليم الشحنات بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “هواوي” على القائمة السوداء للتجارة رسمياً الخميس الماضي مما يعني فرض قيود فورية تزيد بدرجة كبيرة صعوبة تعامل شركة معدات الاتصالات مع الشركات الأميركية. هذا وستعقد “إنفنيون” اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، وتصل مبيعات الشركة الألمانية السنوية لنظيرتها الصينية إلى 100مليون دولار أو أقل. وفي قرار مفاجئ أعلنت “غوغل” وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات اعتادية وبرمجية مع شركة “هواوي”، باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة. وتعني هذه الخطوة، أن الشركة الصينية ستفقد على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية، التي تُباع خارج الصين، إمكانية الوصول إلى التطبيقات والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر “غوغل بلاي”، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني “جيميل”.

