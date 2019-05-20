نصيحة “قبل الإفطار”.. كيف تختار الحلويات في رمضان بذكاء؟

(CNN) — الحلويات الرمضانية عادة ما تكون دسمة لاحتوائها على الطحين والسكر والزيوت بكميات كبيرة.

والجسم في شهر رمضان بحاجة إلى كمية من السكر، إذ أن لها فائدة صحية من حيث تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال النهار في فترة الافطار القصيرة.

إلا أن المشكلة الاساسية هي في نوعية المكونات، لذلك وحتى نستمتع بتناولها يجب ان تختارها بطريقة ذكية.

فمثلا، أنواع الحلويات التي تحتوي على المكسرات تعتبر صحية أكثر من الأنواع التي تحتوي على القشطة والسمنة.

وتنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بالابتعاد عن الإضافات على الحلويات مثل القطر والقشطة وغيرها، كما ينصح دائما بتناول الانواع المشوية أكثر من المقلية.

قبل الافطار تذكر أن توازن بين الكمية والنوعية: فإن كانت النوعية دسمة، قلل الكمية، وإن كانت وجبة الافطار كبيرة ودسمة فمن المفضل عدم تناول الحلويات.