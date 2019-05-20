لياقة عجوز بريطاني تدخله موسوعة غينيس

تمكن العجوز البريطاني ألكس ميناري البالغ من العمر 85 عاما من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما قطع على دراجته الهوائية مسافة 1000 ميل خلال 17 يوما.

وانطلق الفيزيائي السابق ألكس العاشق للتحديات على دراجته الهوائية من مدينة لاندزإند في الجنوب الإنجليزي باتجاه منطقة جون في شمال اسكتلندا، في رحلة استمرت لمدة 17 يوما.

وتعد المسافة ما بين المنطقتين أطول مسافة يمكن قطعها داخل بريطانيا، وتعادل ربع طول سور الصين العظيم.

وقام مسؤولو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوثيق إنجاز ألك كأكبر رجل في العالم يقطع هذه المسافة على دراجة هوائية، حيث قطع المسافة وهو في عمر 85 عاما و291 يوما.

وعبر ألكس عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، مؤكدا رغبته في القيام بتحديات خطيرة أخرى بالنسبة لشخص في سنة.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقوم بها ألكس بقطع هذه المسافة، حيث قام بنفس الرحلة في وقت سابق، ولكنه لم يسجل إنجازه في ذلك الوقت.

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