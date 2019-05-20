أنثى فيل غاضبة تقتل رجلا استفزها (فيديو)

لم يكن سكان قرية أنجاشيولي الهندية يعلمون أن ضربهم بالحجارة لأنثى فيل خلال وضعها مولودها في أراضي القرية، سيثير غضبها، ويدفعها للهجوم عليهم بشراسة.

ونتج عن هجوم الأنثى الغاضبة مقتل أحد سكان القرية، حيث قامت أنثى الفيل بدهسه حتى الموت، لتحاول بعد ذلك نقل صغيرها إلى الغابة، من خلال جره نظرا لعدم قدرته على الوقوف.

ولم تستطع الأنثى الغاضبة نقل ولدها إلى الغابة نظرا لحالته الصحية السيئة ولحصار سكان القرية لها الذين حاولوا إبعادها عن صغيرها.

وبعد مدة من الحصار تفاجأ سكان القرية بظهور مجموعة من الفيلة التي جاءت من الغابة للدفاع عن الأنثى.

وبالفعل انشغل سكان القرية بطرد الأفيال من أراضيهم، حيث ظهر مقطع فيديو لهم وهم يطردون الأفيال إلى داخل الغابة، في حين بقيت الأنثى إلى جوار صغيرها.

وساعد ابتعاد سكان القرية عن مكان الحادث حراس الغابات على تطويق المنطقة، وحماية أنثى الفيل ومنع الناس من الوصول إليها.

وطالب حراس الغابات من الناس الابتعاد عن المكان وترك أنثى الفيل تهدأ حتى يتمكنوا من نقلها إلى داخل الغابة رفقة صغيرها.

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