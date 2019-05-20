موزيلا تطلق إصدار فايرفوكس 67 بميزات جديدة

أعلنت شركة موزيلا إطلاق إصدار جديد من متصفح فايرفوكس الشهير، أطلقت عليه اسم “فايرفوكس 67”.

وجاء الإصدار الجديد ليؤكد اهتمام الشركة بمتصفح فايرفوكس على الرغم من عملها على استبداله بشكل كامل خلال الفترة القادمة.

وشهد فاير فوكس 67 قيام الشركة بإجراء مجموعة من التغيرات، حيث حذفت أداة Guest Session والتي كانت تمنع الآخرين من الوصول إلى كلمات السر والإشارات المرجعية عند استعارة هاتف المستخدم، وطلبت من المستخدمين استخدام خاصية التصفح الخفي للحفاظ على خصوصيتهم، أو استخدام جلسة الضيف.

كما قامت الشركة بإضافة عنصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية، وأداة بحث مصغرة شبيهة بتلك التي أطلقها متصفح كروم قبل عامين.

بالإضافة إلى ذلك فإن التحديث الجديد عزز عوامل الأمان في المتصفح، وقام بسد الثغرات الأمنية الموجودة فيه.

الجدير بالذكر أن شركة موزيلا وفرت التحديث على متجر جوجل بلاي، وبإمكان أي شخص تحديث المتصفح الخاص به للحصول على الميزات الجديدة.

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