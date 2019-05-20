هواوي تتلقى ضربة قوية من غوغل

قامت شركة غوغل الأميركية بإيقاف التعامل مع شركة هواوي الصينية بعد أن وضعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية الشركة ضمن قائمة الشركات المحظورة.

وصرحت غوغل أنها أوقفت كافة التعاملات مع شركة هواوي باستثناء التعاملات المتاحة بشكل علني والمفتوحة المصدر.

ودعت الشركة الأميركية مستخدمي هواتف هواوي الحاليين إلى عدم القلق، لأن الحظر لن يشمل هواتفهم، وسيكون بإمكانهم استخدام نظام أندرويد، وغوغل بلاي، كما أنهم سيحظون بالحماية التي تقدمها جوجل للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأكدت غوغل أن أجهزة هواوي الموجودة في الأسواق حاليا قادرة على الوصول لخدمات غوغل، نظرا لامتلاكها ترخيص مفتوح المصدر، وبأن الحظر سيشمل الأجهزة الجديدة فقط.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تعمل على خفض العقوبات على الشركة الصينية لكي لا تؤثر على عمل الشبكة الحالية ومعداتها.

بالمقابل أعلنت هواوي عدم تفاجئها من القرار، وقالت إنها كانت تعمل خلال السنوات الماضية على تحضير تكنولوجيا خاصة بها تستخدمها في مثل هذه الحالات.

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