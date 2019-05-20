“DJI” تطلق كاميرا فيديو لعشاق المغامرات

أماطت شركة DJI الصينية اللثام عن كاميرا فيديو لعشاق المغامرات أطلقت عليها اسم Osmo Action تستعد من خلالها لمنافسة شركة GO Pro.

وتتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها على مقاومة الصدمات، الماء، والغبار بسبب وجود هيكل مقاوم للصدمات.

وزودت Osmo Action بشاشة أمامية بحجم 1.4 بوصة وشاشة خلفية بحجم 2.24 بوصة، وتتيح الشاشتان للمستخدم عرض الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى ضبط إعدادات الصوت والإضاءة.

ومن خلال هذه الكاميرا سيكون المستخدم قادرا على تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وفيديوهات بدقة 4K HDR بمعدل 30 إطار في الثانية تعمل مع EIS للتثبيت الأتوماتيكي للصورة، نظرا لوجود عدسات ومستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل.

ومن ميزات الكاميرا الجديدة إمكانية فك وتركيب أغطية العدسات، وذلك لكي يقوم المستخدم بتبديل العدسات في حال تعرضها للكسر بكل يسر وسهولة.

واحتوت كاميرا Osmo Action على زر Quick Switch والذي يقوم بإجراء عملية تبديل سريع بين وضعيات التصوير المختلفة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية أطلقت الكاميرا في الأسواق بسعر منافس وقدره 349 دولارا أميركيا.

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