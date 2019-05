القمر قد ينكمش.. و«ناسا» تُحذر من «نهاية العالم» تشير تسريبات لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى احتمالية انهيار القمر بسبب حالة من التصدع

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، الاثنين، أن سطح القمر يتعرض لحالة من التصدع على مدى ملايين السنين، مشيرة إلى أن “مركز تبريد القمر” قد تسبب في تقلص سطحه وتصدعه، موضحة أنه ربما ينكمش مثل ثمرة العنب المجفف.

ولفتت الصحيفة إلى قول الباحث الأمريكي توماس ووترز:

تقلص القمر عملية قوية، لكنها مدهشة بشكل لا يصدق

مشيراً إلى أن الأبحاث تقول إن العيوب الموجودة في تكوينه لا تزال نشطة.

وتابع:

من المرجح أن يستمر في البرودة والانكماش تدريجيا، وقد تكون زلازل قمرية قوية، يمكن أن تصل قوتها إلى نحو خمسة درجات على مقياس ريختر.

ولفتت الصحيفة إلى تنبؤات تربط بين ما يحدث على سطح قمرنا وتوقعات انهياره، وبين ما يطلق عليه “أحداث نهاية العالم“.

