الولايات المتحدة.. حيلة جديدة لسرقة الأموال عبر الإنترنت

كشفت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، الاثنين، عن حيلة جديدة يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال، وذلك بإيهام ضحاياهم بأنهم تبرعوا عن طريق الخطأ لمنظمات إرهابية مثل تنظيم داعش والقاعدة. وقال المفتش العام للوزارة في بيان، إن المحتالين يستخدمون تطبيقات دردشة مثل فيسبوك ماسنجر، لبدء محادثة مع ضحاياهم، ثم حثهم على الدخول إلى غرف دردشة ومواقع تقدم خدمات مواعدة. ويزعم الشخص المحتال بعد اكتساب ثقة الضحية، بتعرضه لضائقة مالية حيث يطلب من الضحية دفع أموال لمساعدته. ويتلقى الضحية بعد أن يقع في الفخ مكالمة هاتفية في اليوم التالي من شخص يزعم زورًا أنه تابع لوزارة الأمن الداخلي أو أي جهة إنفاذ قانون. وأشار البيان إلى أن المحتالين يستخدمون أرقام هواتف لضباط في الوزارة، ويقوم الشخص المحتال بإيهام الضحية بأنه دفع أموالا لمنظمة إرهابية ويهدده بالاعتقال والسجن، ثم يطلب منه الاتصال بمحامي لحل المشكلة، وعندما يتصل بالمحامي المزعوم، يُطلب منه دفع ألف دولار نظير أتعابه. ونوه المفتش العام للوزارة بأن العاملين في جهات إنفاذ القانون لا يطلبون دفع أموال عبر الهاتف، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ القضية على محمل الجد.

