مسلسل زلزال يدفع محامي مصري لرفع دعوى على محمد رمضان

كشف المحامي المصري أيمن محفوظ أنه قدم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة البرلمان في مسلسل زلزال.

حيث أكد المحامي المصري على أن رمضان يظهر نفسه في المسلسل أنه أقوى من المجلس، حيث يضرب عضو البرلمان، في المسلسل، بالقلم وكأنه يوحي للمشاهد بأنه أقوى من المجلس، ويدعو للعنف ضد سلطات الدولة. هذا وحملت الشكوى على موقع المجلس الإلكتروني، وفقاً لمحفوظ، رقم 7245 لعام 2019، استناداً إلى المادة 138 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن أن يقدم إلى المجلس شكاوى تحال إلى الوزراء المختصين. كما طالب محفوظ في شكواه باتخاذ اللازم قانوناً ضد الفنان محمد رمضان ومسلسل زلزال للحد من تطاوله وتحديه لقيم المجتمع.

