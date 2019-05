شركات أمريكية جديدة تقطع جميع تعاملاتها مع هواوي الصينية

يتخطى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حظر غوغل أي عمل معها، ليمتد إلى تعليق الشحنات من الرقائق المكونة لأجهزتها المحمولة. حيث قالت مصادر وكالة “بلومبرغ” أن شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية “إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، وسيلينكس” أخبرت موظفيها أنها لن تزود هواوي بشحناتها حتى إشعار آخر، بعد أن أدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب شركة هواوي على القائمة السوداء للتجارة رسمياً الخميس الماضي. وتعتبر هواوي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، لكنها تخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية. هذا وتأتي ردود فعل هذه الشركات التكنولوجية عقب تعليق شركة غوغل أي عمل مع هواوي ينطوي على نقل للعتاد أو البرمجيات أو الخدمات الفنية عدا تلك المتاحة للعموم عبر ترخيص مصادر مفتوحة.

