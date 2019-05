كبار علماء السعودية يُقدمون الفتاوى الدينية عبر تطبيق جديد على الهواتف الذكية

كشفت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، عن إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية، لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

حيث قالت المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الدينية في المملكة، في بيان أمس، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم “اسألني ASK ME”.

هذا وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيد سعودية، ويستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

