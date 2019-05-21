فيديو مدهش لأسترالي يقبض على تمساح بيديه

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدهش يظهر فيه رجل أسترالي يقوم بإلقاء القبض على تمساح بيديه العاريتين.

وظهر في المقطع المواطن الأسترالي نيكولاس ميلياريفيتزباتريك واقفا في النهر، والمياه تغمر ركبتيه، قبل أن يقوم بالانحناء بهدوء باتجاه مياه النهر لينقض بعدها على تمساح متوسط الحجم، ويمسكه من رقبته بيديه العاريتين ويخرجه من الماء.

وعبر نيكولاس عن سعادته بالنجاح الذي حققه، وقال إنه كان هادئا وواثقا من نجاحه، نظرا لامتلاكه مهارات صيد التماسيح منذ الصغر، وأكد أنه قام بهذا الأمر كثيرا في السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن نيكولاس لم يبقِ التمساح بين يديه سوى لمدة قصيرة قبل أن يقوم بإعادته إلى الماء بهدوء دون أن يصاب بأي أذى.

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