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جديد غوغل.. نظارة واقع معزز لقطاع الأعمال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غوغل الأميركية عن نظارة واقع معزز مخصصة لقطاع الأعمال أطلقت عليها اسم “إنتربرايس إيديشين2”.

وقالت الشركة إن النظارة الجديدة ستعمل بمعالج Snapdragon XR1 المصمم خصيصا ليتناسب مع تقنيات الواقع الافتراضي، وبنظام تشغيل أندرويد.

ولم تجرِ غوغل تعديلات على موديل النظارة الذي جاء شبيها بالموديلات السابقة، ولكنها تعاونت مع شركة سميث أوبتيكس للبصريات من أجل تزويد النظارة بإطارات أمان مميزة.

وتتميز النظارة الجديدة باحتوائها على كاميرا دقيقة، وبطارية بسعة عالية يتم شحنها بشكل سريع من خلال منفذ USB-C، بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات الأخرى.

يذكر أن شركة غوغل أطلقت النظارة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 999 دولارا أميركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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