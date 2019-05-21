“بولار” تطرح ساعة رياضية فاخرة

رفعت شركة “بولار” الفنلندية النقاب عن ساعة رياضية جديدة أطلقت عليها اسم Vantage V Titan، لتكون هذه الساعة النسخة الفاخرة من ساعة Vantage V التي أطلقتها قبل فترة.

وصنعت الشركة الفنلندية جسم ساعتها الجديدة من التيتانيوم، كما زودتها بسوار مميز ثنائي اللون.

وتحتوي الساعة الجديدة على عدد كبير من المميزات منها قياس معدل نبضات القلب بغض النظر عن الظروف، وتقديم ملاحظات حول التدريبات التي يقوم بها الرياضي، بالإضافة إلى دعمها لجميع الوظائف الخاصة بالرياضيين.

وتتيح ساعة Vantage V Titan للمستخدم الفرصة لتحديد الموقع بدون الحاجة لوجود هاتف ذكي، وذلك نظرا لاعتمادها على نظام GPS، ونظام GLONASS لتحديد المواقع، كما تمكن المستخدم من توجيه الإشعارات للساعة من هاتفه الذكي في حال أراد ذلك.

الجدير بالذكر أن شركة بولار أطلقت ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 600 دولار أميركي.

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