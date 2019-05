حلال أم لا.. بسكويت «أوريو» يُثير ضجة لدى المسلمين أزمة جديدة يواجهها أشهر بسكويت بالعالم

أثارت تغريدة عبر حساب شركة “أوريو” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ضجة كبيرة بين المستهلكين المسلمين، حيث تفاعلوا مع التغريدة آلاف المرات، بعدة أسئلة مثل “هل أنت متأكد؟ هل تستخدمون دهن الخنزير؟ هل تعني أنك لم تحصل على شهادة تثبت خلو منتجاتكم من الجيلاتين؟”.

أوريو ليست حلالًا

“أوريو ليست حلالًا. شكرًا على رسالتك”،، هكذا جاوبت الشركة عبر تغريدتها على تساؤلات المتابعين حول احتواء أوريو على اللبن والجيلاتين والصويا والمكسرات، وكان السؤال الذي دارت حوله المشكلة: هل أوريو منتج حلال؟ فكانت الإجابة: لا.

هذا وحذفت الشركة تغريدتها سريعًا، بعد أن أخلت مسؤوليتها، وأكدت أن هذه المعلومة مسجلة على موقعها الرسمي فيما يخص أوريو الموجودة في كندا وأميركا، ولكن بعد أن تداولها الآلاف على تويتر.

من جانبه قال موزع الشركة لموقع “غلف نيوز” إن أوريو المباع في الإمارات حلال، وإن التغريدة كانت موجهة لجمهور الشركة في أميركا وكندا، مضيفًا أنها كانت مضللة بعدم توضيح اختلاف مكونات المنتج حسب كل منطقة جغرافية، مشيرًا أن منتجات أوريو متوافقة مع القوانين واللوائح المحلية لكل دولة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي التي يعمل على التوزيع فيها.

وفي تغريدة أخرى كتبت الشركة:

نؤكد لكم أن جميع منتجاتنا حلال ومتفقة مع القوانين واللوائح المحلية بمنطقتكم، ونسعى لتزويد عملائنا بأفضل جودة للمنتج، وسنضع تفاصيل أكثر لتزودكم بمعلومات واضحة حول مكوناتنا ومدى ملائمتها لأنظمتكم الغذائية.

وبحسب قسم سلامة الأغذية بدبي، فإنه يتم فحص كل شحنات أوريو المستوردة، مع فحص الوثائق كل مرة من قِبل مفتشي الموانئ للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى فحص عينات من المنتج بشكل دوري في مختبر دبي المركزي للتأكد من عدم الغش وخلوها من مشتقات الحيوانات والكحوليات.

وبحسب تقارير إعلامية نقلاً بحث تم إجراءه توصل إلى أن المنتج الذي يتم توزيعه -على الأقل- في المنطقة العربية يتم تصنيعه في مصانع الشركة في مدينة الدمام شرقي السعودية لدى شركة “Nabisco Arabia Co. Ltd”.

ووفقًا للموقع الرسمي للشركة يتم تصنيع أوريو من: دقيق القمح، السكر، الزيوت النباتية (النخيل)، مسحوق الكاكاو المخفف من الدسم 4.6%، نشا القمح، شراب الغلوكوز، الفركتوز، الملح، كربونات هيدروجين البوتاسيوم، كربونات هيدروجين الصوديوم، كربونات الأمونيوم الهيدروجينية، مستحلبات، نكهة الفانيليا.

The post حلال أم لا.. بسكويت «أوريو» يُثير ضجة لدى المسلمين <h3 style='color:#777777'> أزمة جديدة يواجهها أشهر بسكويت بالعالم</h3> appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا