“حدث ذات مرّة في هوليوود”

قامت شركة “سوني” بإطلاق إعلان تشويقي لفيلم “حذث ذات مرة في هوليوود” قبل عرضه لأول مرة في مهرجان “كان” السينمائي في فرنسا، وهو الفيلم الذي ينتظره عشاق السينما في مختلف انحاء العالم

فهذ العمل التاسع للمخرج كوانتين تارانتينو جمع فيه توليفة من النجوم العالمية أبرزهم براد بيت، وليوناردو دي كابريو، ومارجو روبي، وإميل هيرش، آل باتشينو، وداكوتا فانينج، وكورت راسل

وأقامت إدارة مهرجان “كان” السينمائي، حفل استقبال مميز على السجادة الحمراء لأبطال الفيلم المشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة الـ72

وسيعرض الفيلم يوم 26 يوليو/تموز بأمريكا، أي بعد شهرين تقريباً من ظهوره في “كان”، وستكون مناسبة مهمة للمخرج بعد ربع قرن على “سعفته” الذهبية التي حصدها عن فيلم “بالب فيكشن”

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