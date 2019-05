أقدم مهندسون من الولايات المتحدة على ابتكار لصقة مرنة قادرة على تبريد أو تدفئة الجسم البشري إلى الدرجة المريحة في البيت والعمل وحتى في الشارع.

حيث يمكن رفع أو تخفيض درجة حرارة جسم الإنسان إلى الدرجة المريحة المناسبة بهذه اللصقة الفريدة والناعمة، والحفاظ عليها بنفس المستوى ارتباطاً بتغير درجة حرارة الوسط المحيط. بحسب نتائج الدراسة التي أجريت بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

وتحصل هذه اللصقة على الطاقة من بطارية مرنة توضع في الملابس مباشرة، هذه اللصقة تساعد في تخفيض استهلاك الطاقة التي تستخدمها مكيفات الهواء ومعدات التدفئة في المباني والمنازل.

وتكيف اللصقة المبتكرة درجة حرارة الجسم إلى الدرجة المريحة في اليوم الحار أو البارد، وحالياً صنعت نسخة واحدة من هذه اللصقة، وفيما بعد ستساعد عند إنتاجها تجارياً على تخفيض نفقات التدفئة والتبريد.

هذا وقد صنعت اللصقة من سبائك حرارية، تستخدم الطاقة الكهربائية لخلق تأقلم في درجات الحرارة.

The post مهندسون أمريكيون يبتكرون لصقة مرنة قادرة على تبريد أو تدفئة الجسم البشري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا