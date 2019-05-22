نصائح هامة وضرورية لمرضى القولون في رمضان

نصائح لمرضى القولون في رمضان ضرورية ومهمة، خصوصا ان مرضى القولون قد يعانون من مضاعفات واعراض جراء الصيام وعدم تناول الطعام والشراب لساعات طويلة فضلا عن النظام الغذائي السيء الذي قد يتبعه البعض اثناء الافطار والسحور والذي يمكن ان يفاقم حالتهم الصحية.

ومرضى القولون العصبي هم اكثر حاجة لتوخي الحذر واتباع الارشادات والنصائح الطبية والحياتية، للتمكن من صيام شهر رمضان دون متاعب صحية. بل على العكس، فان النجاح في اخذ الاحتياطات اللازمة واتباع نظام حياتي وصحي متوازن يساعد في تحسين اعراض القولون العصبي بشكل كبير.

فلنتعرف سويا على ابرز النصائح التي تتيح لمرضى القولون صياما مقبولا وسهلا وغير شاق ولا يؤدي لاية مضاعفات على حالتهم الصحية.

نصائح لمرضى القولون في رمضان

الوقاية خير من قنطار علاج، ومتى ما عرف مرضى القولون وغيرهم من مرضى الجهاز الهضمي كيفية اتباع النصائح الصحيحة في صيامهم، سيكون الشهر الفضيل بمثابة علاج وروحانية عالية.

ومن هذه النصائح:

• تجنب كافة الاطعمة التي يمكن ان تثير حالة القولون لديهم وتتسبب بمضاعفات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة خلال الصيام، ومنها الاطعمة المقلية والمواد الغنية بالزيوت والسمن والمواد الدسمة والفلفل والشطة والبهارات والثوم والبصل النيئ والفجل والكراث والكرنب والمياه الغازية اضافة الى البقول ومنتجات الالبان.

• اخذ الوقت في مضغ الطعام جيدا قبل بلعه.

• عدم الاسراف في شرب الماء الا عند الضرورة، كون كثرة الماء على الافطار او السحور يمكن ان تؤثر على عملية الهضم وتخفف من عمل الانزيمات الهاضمة في المعدة.

• شرب الماء بنسبة كبيرة بمعدل 8 اكواب موزعة طوال الفترة بين وجبتي الافطار والسحور، لضمان عمل القولون وانتظام حركة الامعاء ومنع الامساك وعسر الهضم.

• تجنب تناول الفواكه والمواد السكرية والشاي والقهوة وغيرها من مشروبات الكافيين الا بعد ساعتين او ثلاث من موعد تناول الطعام.

• تجنب النوم الا بعد مضي 3 ساعات على الاقل بعد الاكل لضمان انتظام حركة الامعاء.

• تناول وجبات منتظمة ومتوازنة ويفضل تقسيم وجبة الافطار الى قسمين او ثلاثة لمنع تهيج القولون واضطرابه.

• تناول الاطعمة الغنية ب الالياف الغذائية والتي تمنع الامساك وتحول دون تهيج القولون.

• عدم تناول الادوية الا بناءا على استشارة ووصفة طبية.

• ممارسة الرياضة مثل المشي بشكل منتظم لضبط ايقاع القولون والتخلص من الغازات التي تتراكم في البطن.

• تناول بعض الوصفات المنزلية التي تسهم في تخفيف اعراض القولون العصبي مثل الاعشاب المغلية كالكمون والكراوية.

• تعلم كيفية التعاطي مع الاجهاد النفسي والضغوطات والتي تفاقم من حالة القولون العصبي، سواء بممارسة الاسترخاء العضلي او التنفسي.

• الحصول على نوم جيد بمعدل 9 ساعات على ابعد تقدير لاراحة الجسم والقولون.

• مراجعة الطبيب المختص في حال الشعور باية اعراض غير مألوفة مثل الام المعدة الشديدة والتقيؤ والتشجؤ وخسارة الوزن والاستيقاظ من النوم للتبرز ونزول دم مع البراز والانيميا وارتفاع سرعة الترسيب، كونها اعراض ليس لها علاقة بالقولون العصبي.