كيف أنام بسرعة؟ نصائح للنوم الصحي في رمضان

كيف أنام بسرعة في رمضان؟ كيف أنام براحة في دقائق؟ ما عدد ساعات النوم الصحي؟ إليك مجموعة نصائح للنوم الصحي في رمضان ونصائح حول كيفية النوم السريع لتساعدك على تنظيم جدول النوم في رمضان وتجنب اضطرابات النوم والأرق.

من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً بشكل مريح وهادئ وسريع، اتبع النصائح الصحية الرمضانية التالية:

توجه إلى النوم في نفس التوقيت كل يوم، لأن خلق عادة يومية للنوم، سيساعد في ضبط ساعة جسمك على توقيت معين وبالتالي تسريع النوم ليلاً. وكذلك الحال في القيلولة، اضبطها يومياً على ساعة معينة، كي تكون قيلولة سريعة ومريحة.

تجنب الوجبات الليلية الدسمة والثقيلة، لأنها تسبب اضطرابات النوم في رمضان وفي الأيام العادية. في حال رغبتك بتناول وجبة دسمة، يفضل تناولها على الإفطار، ليس بعد الإفطار ولا على السحور.

لا تكثر من السكريات والمنبهات والكافيين والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها تسبب الأرق في رمضان وفي جميع الأيام.

اشرب المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب والتي تساعد على النوم، كالنعناع واليانسون والبابونج وغيرها من الأعشاب المنومة.

لا تنم لساعات طويلة خلال النهار بل اكتفي بقيلولة بسيطة لمدة ساعة، كي لا تعاني من الأرق ليلاً.

عدد ساعات النوم الصحي في رمضان وفي الأيام العادية من 7 إلى 8 ساعات يومياً، فاحرص على الحصول على كفايتك من النوم الصحي قبل التوجه إلى العمل صباحاً.

اشرب كميات كافية من الماء بين أذان المغرب وأذان الفجر، لتجنب أضرار الجفاف ونقص الماء في الجسم، والتي قد تقود إلى اضطرابات النوم كإحدى نتائجها.

استخدم وسادة مريحة لرأسك وعنقك.

أطفئ جميع الأضواء في الغرفة، فالظلام يساعد على النوم السريع والهادئ وغير المتقطع.

عند الاستلقاء على السرير، تأكد من إرخاء عضلاتك كاملة، تنفس جيداً، واسترخي وأبعد ذهنك عن كل ما يشغلك، واترك نفسك للنوم.

إن لم تستطع إيقاف ذهنك عن الانشغال بأمور الحياة، حاول أن تقرأ ما تحفظه من القرآن في قلبك كي تشتت تركيزك عن الأمور الأخرى وكي ينزل الله عليك السكينة والطمأنينة.

نتمنى لك نوماً هنيئاً وصحياً في ليالي رمضان الجميلة!