7 نصائح طبية مهمة وضرورية للصائمين في رمضان

كشف موقع ويب طب، عن سبع نصائح مهمة للصائمين، في شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن الصوم يمكن أي يقي من بعض الأمراض ويساعد على تخفيف الوزن وتحسين الحالة النفسية، ولكن شريطة أن يتبع الصائم نظاما غذائيا صحيا معتمدا على ممارسة الرياضة.

وإليكم سبع نصائح من موقع ويب طب:

الإكثار من السوائل

يوصى بالإكثار من تناول الماء والسوائل بين وجتي الإفطار والسحور وذلك لتعويض السوائل التي فقدتها خلال ساعات الصيام، وأفضل السوائل هي الماء والشاي مع الأعشاب مثل البابونج والزنجبيل. يوصى بتجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتتسبب في توسيع جدار المعدة، وزيادة سعتها، مما يجعلك بحاجة لأن تتناول كميات أكبر من الطعام حتى تشعر بالشبع.

المواظبة على السحور

من المهم تناول السحور ويوصى بتأخير موعده، إذ يزود الجسم بالسعرات الحرارية، السوائل والمواد الغذائية التي لا يتم تزويد الجسم فيها بالطعام والشراب.

ينصح أن تكون الوجبة غنية بالنشويات مثل خبز القمح الكامل الذي يستغرف هضمه وقتا أطول ويساهم في الشعور بالشبع.

من المهم إضافة نوع واحد على الأقل من الأطعمة الغنيةبالبروتينات مثل البيض، الجبن او الحمص.يستحسن تناول اطعمة تحتوي على دهون صحية مثل زيت الزيتون، دهون صحية مثل زيت الزيتون، طحينة أفو كادو، ويوصى بتناول الخضار والفاكهة.

تجنب تناول كمية كبيرة من الطعام ومضغ الطعام جيدا..

Yن تناول كميات كبيرة من الطعام قد يشكل عواقب صحية، منها ارتفاع نسبة ثلاثي الغليسيريدات في الدم، حدوث تلبك معوي ومعدي، عسر في الهضم، تدهور الوضع الصحي العام. لذا لا تتناول كميات كبيرة وتجنب التهام الطعام بسرعة، دون أخذ الوقت الكافي للمضغ، فهذا قد يتسبب باستهلاك كميات كبيرة من الطعام، كما وأنه يؤدي إلى حدوث عسر في الهضم، آلام في المعدة، انتفاخ وغازات.

التقليل من الأطعمة الدسمة والحلويات

قلل من تناول الأطعمة الدسمة لأنها قد تسبب لك التلبك المعوي والتخمة/ ولاتستهلك كميات كبيرة من الحلويات،فهذا قد يسهم في تضيق وإنسداد الشرايين الأمر الذي من شأنه أن يسبب الجلطات القلبية والدماغية. إضافة الى ذلك، فإن الحلويات تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية مما قد يعرض للزيادة في الوزان أو السمنة.

الحصول على قسط كاف من النوم

يبدأ الصائم بتناول الطعام والشراب بعد غروب الشمس وفي فترة المساء، وتبعاً لذلك ينشط في هذه الفترة مما قد يؤخر عملية النوم، ويقلل من ساعاته و جودته.

احرص على ان تحصل على قسط كاف منالراحة والنوم، فالنوم الجيد ضروري للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة.

لكن تجنب النوم بعد الإفطار مباشرة، وخاصة بعد تناول وجبة دسمة، فهذا يزيد من الخمول والكسل.

ممارسة الرياضة

يوصى بممارسة الصيام في رمضان،والوقت المفضل للقيام بذلك هو قبيل موعد الإفطار مباشرة، إذ تأتي وجبة الإفطار، أو بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل من موعد الإفطار بعد أن تنتهي عملية الهضم.

مراجعة الطبيب

إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة أوامراض مزمنة مثل السكري والقلب وغيره عليك مراجعة الطبيب واستشارته قبل اتخاذك القرار بالصوم.

واثناء الصيام في حال شعرت أنك تواجه مشاكل صحية، يوصى بمراجعة الطبيب.