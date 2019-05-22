افضل المشروبات الباردة المنعشة لتخفيف حرارة الصيف في رمضان

الاكيد ان الصيف جاء مبكراً جداً هذه السنة، حيث ان درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية هما السمتان الابرز لفصل الصيف في اوقاتنا الحالية خاصة في منطقة الخليج.

ومع الصيام خلال شهر رمضان في الصيف ايضاً، فإن الاصابة بالجفاف والعطش تزداد ما يجعل الجسم بحاجة لوسائل ترطيب طبيعية وممكنة على الدوام، ومنها المشروبات الباردة والمنعشة التي لا غنى عنها في فصل الصيف ورمضان ايضاً.

اليك عزيزتي افضل المشروبات الباردة التي تخفف حرارة الصيف وتجعله اقل حدة.

افضل المشروبات الباردة لتخفيف حرارة الصيف

• الماء:

افضل المشروبات الباردة واكثرها فائدة وصحة على الاطلاق، فالماء ضروري لتعويض ما يفقده الجسم من المياه جراء التعرق في الصيف، كما ان ترطيب الجسم بالماء يعيد اليه نشاطه وحيويته ويساعد اعضاء الجسم على القيام بوظائفها المعتادة.

• عصائر الفواكه الطازجة:

تعتبر العصائر الطبيعية وغير المحلاة طريقة صحية وآمنة لتناول الفواكه والحصول على فوائدها الصحية العديدة، وهي ايضاً تؤمن الى جانب الفوائد الصحية الترطيب والانتعاش للجسم في الصيف الحار.

ويفضل تناول عصائر الفواكه الطبيعية بعد عصرها فوراً، كما ينصح بتناول العصائر الغنية بالكالسيوم.

• مشروب الليمون والميرمية:

يمكن اعداد هذا المشروب من خلال خلط عصير الليمون مع العسل واضافته الى الماء ثم اضافة بعض اوراق الميرمية الطازجة وتركها لمدة يوم كامل ثم شربها.

يساعد هذا المشروب في ترطيب الجسم وانعاشه في ظل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وكذلك جراء الصيام طوال اليوم.

• عصير البطيخ:

من اهم المشروبات التي تؤمن الانتعاش والترطيب والجسم، اضافة الى عصير الاناناس وعصير الليمون مع النعناع.

• عصير الطماطم:

يمتاز هذا العصير بخصائص صحية عديدة، فهو يمنح الجسم الطاقة والنشاط خاصة للعضلات كما يرفع مستوى السكر في الدم. ومادة الليكوبين الموجودة في الطماطم تساهم في تنشيط الجسم والوقاية من الشيخوخة وامراض القلب والشرايين وسرطانات الرئة والكبد والقولون والبروستاتا والثدي.

• عصير المشمش والكركديه:

للمشمش خاصية مهمة في الموائد الرمضانية كونه يحارب العطش والحرارة المؤثرة على جسم الانسان في الصيف، اما الكركدية فهو من الاعشاب الفعالة في تحسين وظائف الدورة الدموية ومحاربة الخلايا السرطانية.