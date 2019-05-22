طريقة جديدة لعرض المشتركين بقنوات يوتيوب

أعلنت شركة يوتيوب عن استخدامها طريقة جديدة لعرض عدد المشتركين في القناة، وتقوم هذه الطريقة في أساسها على عدم عرض الرقم الدقيق للمشتركين في الزمن الفعلي في القنوات التي يزيد عدد مشتركيها عن 1000 مشترك.

وعوضا عن عرض الرقم الفعلي ستلجأ يوتيوب إلى التقريب، فإن كان عدد المشتركين في القناة 34229423 فإن العدد على الشاشة سيظهر 34M فقط، وإن كان العدد بالآلاف فإن الرقم المقرب سيظهر وبجواره إشارة K لتدل على الآلاف.

وقالت يوتيوب إنها ستسمر بعرض عدد المشتركين بشكل دقيق بالنسبة للقنوات التي يقل عدد مشتركيها عن 1000 مشترك.

وأكدت يوتيوب أن هذه التغييرات ستشمل كافة المواقع التي تقدم خدمات إحصائية عن يوتيوب، حيث ستظهر الأرقام مقربة فيها، ولن تظهر الأرقام الدقيقة.

الجدير بالذكر أن يوتيوب بدأت بتطبيق هذا الأمر على بعض القنوات منذ اليوم، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الأمر على جميع قنوات يوتيوب بحلول أغسطس القادم.

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