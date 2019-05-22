مرض نادر يحول شابة إلى عجوز

أصيبت البريطانية إيما جرين البالغة من العمر 31 عاما بحالة مرضية نادرة للغاية يطلق عليها اسم ضغوطات الوريد الشرياني، أدت إلى عدم تقبل جسدها لأي نوع من الطعام.

وتسبب هذا الأمر في تراجع صحة الفتاة البريطانية، التي أصبحت هزيلة للغاية وغير قادرة على مغادرة سريرها، كما أصبحت تعاني من آلام في الحوض والفخذ، بالإضافة إلى إصابتها بمتلازمة “إيهلردانلوس” التي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الجلد والعظام والأوعية الدموية.

ولكي تبقى إيما على قيد الحياة يجب عليها الذهاب إلى المستشفى للحصول على شراب يتم إدخاله بشكل مباشر إلى مجرى الدم.

وعبرت إيما عن أسفها لحالتها الصحية المتردية، التي جعلتها تصبح عجوزا على الرغم من أنها لم تتجاوز 31 عاما.

وتسعى الفتاة البريطانية التي تستخدم كرسيا كهربائيا للتنقل إلى إجراء عملية جراحية في ألمانيا بتكلفة 36 ألف دولار خلال الفترة القادمة، لكي تتعافى وتصبح قادرة على المشي قبل موعد زفافها، والمتوقع إقامته في شهر فبراير القادم.

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