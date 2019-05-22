جديد “فايبرغامينغ”.. فأرة لعشاق الألعاب

أماطت شركة فايبرغامينغ الأمريكية اللثام عن فأرة مناسبة لعشاق الألعاب مزودة بإضاءة RGB، ووفرت الشركة الفأرة بموديلين حملا اسم V 550 وV 551.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الموديل الجديد سيشهد تغييرات عديدة عن الموديل السابق، حيث سيتم تزويده بمستشعر بدقة 6200 بيكسل في البوصة، وب 9 أزرار، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الفأرة باليد اليسرى نظرا لتمتعها بخاصية التناظر.

بينما كانت دقة المستشعر في الموديل القديم 5000 بيكسل في البوصة، واحتوت الفأرة في الموديل السابق على 8 أزرار فقط، ولم يكن من الممكن استخدامها باليد اليسرى.

ولجأت الشركة الأمريكية إلى تزويد الفأرة الجديدة بأزرار من شركة Omron، القادرة على تحمل مليون نقرة، لكي يتمكن المستخدم من معالجة الإشارة بدقة حتى في أصعب المواقف.

يذكر أن شركة فايبرغامينغ ستطلق الموديلين الجديدين في الأسواق خلال شهر مايو الحالي بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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