تطبيق Duo يوسع الاتصال الجماعي لـ8 أشخاص

في إطار سعيها لتحسين تطبيق Duo ، قامت شركة غوغل الأميركية المالكة للتطبيق بتوسيع نطاق المكالمات الجماعية لتشمل 8 أشخاص عوضا عن 4 أشخاص.

وصرح مصدر مسؤول من داخل الشركة أن هذه الميزة أضيفت للتطبيق بشكل مباشر، ودون أن يكون المستخدم بحاجة إلى إجراء تحديث للتطبيق.

وأكد المسؤول عن إضافة هذه الميزة يأتي ضمن برنامج التحسينات والتطويرات التي تسعى الشركة الأمريكية لإضافتها للتطبيق، لكي تزيد من شعبيته في العالم.

ولم تصرح الشركة عن الميزة بشكل مباشر، لذلك فإن العديد من المستخدمين تفاجؤوا بوجودها في التطبيق.

الجدير بالذكر أن تطبيق Duo أطلق منذ عدة أشهر فقط خاصية دعم المكالمات الجماعية، وهي الميزة التي كان يطالب بها بشكل مستمر عشاق التطبيق.

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