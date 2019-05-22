زوجان يعيشان مع 80 ألف نحلة لعامين

اكتشف زوجان من مدينة غرناطة الإسبانية وجود خلية نحل تحتوي على 80 ألف نحلة تعيش معهما بغرفة النوم منذ عامين دون علمهما.

وقال الزوجان إنهما كانا يسمعان أصوات طنين تأتي من خلف الحائط تمنعهما من النوم، وحاولا مرار وتكرارا معرفة الأسباب دون جدوى.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة أصبح الوضع لا يحتمل مع ازياد أصوات الطنين، وبعد أن تأكد الزوجان من أن الأصوات التي يسمعونها هي أصوات طنين النحل، قاما بطلب المساعدة من أحد مربي النحل، الذي اكتشف وجود حفرة في جدار غرفة النوم وبداخلها خلية كاملة من النحل.

وأبدى المربي دهشته من قدرة الزوجين على تحمل الطنين، وقال إن السبب وراء ازدياد أصوات الطنين في الفترة الحالية قدوم فصل الربيع، حيث يشهد هذا الفصل تكاثر النحل، وخروجه من الخلية بحثا عن الطعام الموجود في الأزهار المتفتحة.

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