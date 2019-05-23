تعاون جديد بين Game Loft وديزني

أعلنت شركة Game Loft”” رائدة مجال ألعاب الأجهزة المحمولة عن إصدار لعبتي “Disney Princess” Majestic Quest و”Disney Getaway Blast”.

وتواصل شركة Game Loft”” إصدار أفضل الألعاب الجديدة للأجهزة المحمولة التي تدور أحداثها حول شخصيات أفلام ديزني وبيكسار ومغامراتها الشهيرة، مُستندةً في ذلك على النجاح الباهر الذي حققته لعبة “Disney Magic Kingdoms”.

وستقدم لعبة “Disney Princess Majestic Quest” التي تصدر هذا العام الأميرات المحبوبات بطريقة مرحة ومبهجة تثير سعادة محبي الألغاز وعشاق عالم ديزني على حد سواء، وستقص لعبة مطابقة المكعبات هذه المصممة في أجواء ممالك أميرات ديزني المدهشة قصصا جديدة تماما، تساعد اللاعبين خلالها ياسمين وجميلة والأميرات الأخريات على إعادة بناء ممالكهن بعد أن دمرتها عاصفة سحرية.

أما لعبة “Disney Getaway Blast” التي ستُطرح أيضا في وقت لاحق من هذا العام ستنطلق باللاعبين في جنة ديزني الصيفية الجديدة الزاخرة بالألغاز المبنية على قواعد الفيزياء.

وتعرض اللعبة شخصيات ديزني وبيكسار الشهيرة بأسلوب جديد ومختلف مثير للإعجاب يتيح للاعبين تكوين مجموعة من الشخصيات بينما يجتازون الألغاز.

ويمكن للّاعبين جمع شخصيات ميكي ماوس، وجميلة وعلاء الدين، وستيتش، وشخصيات أخرى كثيرة بينما يخوضون مغامرة “خاصة” مريحة للأعصاب.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة Game Loft”” “ستيفان روسل” قائلا: “نشعر بفخر بالغ إزاء التعاون مع ديزني تلك الشركة التي أسرت شخصياتها ومغامراتها قلوب مئات الملايين من المعجبين، ويؤكد هذان الإصداران الجديدان القادمان من استديوهاتنا في خاركيف وبودابست على التزامنا بإثراء مجموعتنا من الألعاب التي تحظى بإعجاب شتى فئات اللاعبين وتمنحهم الترفيه المطلوب، كما تسلّط الضوء على خبراتنا في خلق تجارب ألعاب مصممة بعناية فائقة”.

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