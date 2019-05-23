نجوم الكرة في ليبيا يلعبون لأجل أطفال السرطان

أخبار ليبيا24- خاص

تشهد أرضية ملعب شهداء بنينا الأحد المقبل مباراة خيرية لنجوم كرة القدم الليبية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان تحت شعار “أنت أقوى من المرض” برعاية الهلال الأحمر الليبي صاحب الفكرة.

وسيشارك في المباراة نخبة من أبرز اللاعبين سواء السابقين في مقدمتهم المهاجم السابق للنصر والأهلي طرابلس المنتخب الليبي أحمد سعد والمدافع الدولي السابق للمنتخب الليبي والهلال خليفة الماقني.

وستشهد المباراة مشاركة النجم الدولي أكرم الزوي و اللاعب سعد الزياني وأحمد الهرام والحارسان جواد رزق و مراد الوحيشي، وصانع الألعاب عبد الله العرفي وغيرهم من نجوم الكرة.

وسيقسم اللاعبين إلى فريقين يقود الفريق أ المدرب فوزي العيساوي وونيس خير فيما يقود الفريق ب المدرب ناصر الحضيري وعمر أجعودة.

وتنظم عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في ليبيا عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية بمشاركة نجوم كرة القدم سواء السابقين أو الحاليين.

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