دراسة: السجائر الالكترونية طريقك للإقلاع عن التدخين

كشفت دراسة مولتها مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية الخيرية ونشرتها دورية ADDICTION المتخصصة في مكافحة الإدمان، أن الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الالكترونية يمكنهم أن يحققوا ذلك بنسبة 95 في المئة أكثر من الذين يحاولون دون استخدام أي بديل.

واعتمدت الدراسة على تحليل معدلات النجاح للعديد من الطرق الشائعة للإقلاع عن التدخين، بما في ذلك السجائر الالكترونية واللاصقات والعلكة التي تستخدم لطرد النيكوتين من الجسم وعقار فارينيكلين الذي تنتجه شركة فايزر ويباع في بريطانيا بالاسم التجاري شامبكس.

وشملت الدراسة ما يقرب من 19 ألف شخص في إنجلترا ممن حاولوا الإقلاع عن التدخين في 12 شهرا السابقة على مشاركتهم فيها، وتم جمع نتائجها على مدى 12 عاما من عام 2006 إلى عام 2018.

خلصت الدراسة إلى أن السجائر الالكترونية لا تحتوي على تبغ ما يجعل مخاطرها أقل من السجائر العادية، ولكنها تحوي سوائل بها نسبة من النيكوتين ويستنشقها المدخن في بخار، وباتت تنتشر بشكل سريع عالمياً في الآونة الأخيرة، ليبقى السؤال المطروح هل ستنجح السجائر الالكترونية في إنهاء عصر التبغ والسجائر التقليدية أم ستصبح الإدمان الجديد؟

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