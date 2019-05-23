موزيلا تطلق تطبيقا جديدا لإدارة لقطات الشاشة

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاقها لتطبيق جديد مخصص لإدارة لقطات الشاشة (Screen Shot) أطلقت عليه اسم Screen Shot Go.

ومن خلال هذا التطبيق سيكون المستخدم قادرا على إدارة لقطات الشاشة التي يقوم بالتقاطها، وتصنيفها وترتيبها.

ولكي يعمل التطبيق بشكل صحيح يجب أن يقوم المستخدم بمنحه الإذن للوصول إلى ذاكرة تخزين الهاتف عند تشغيله للمرة الأولى.

ويحتوي تطبيق Screen Shot Go على زر GO وهو عبارة عن زر أزرق يقوم بأخذ لقطات للشاشة بشكل مباشر.

ويظهر التطبيق إشعارا في كل مرة يتم فيها أخذ لقطة شاشة، ويطلب من المستخدم ترتيب لقطات الشاشة التي تم أخذها مؤخرا.

وأتاحت الشركة المصممة للتطبيق الفرصة أمام المستخدم لإيقاف زر الإشعارات وزر GO في حال تسببا له بأي إزعاجات من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

ويعد شريط البحث الموجود في أعلى التطبيق من أهم ميزاته، فهو يتيح للمستخدم البحث عن النصوص الموجودة داخلة لقطات الشاشة المأخوذة، وذلك من خلال خاصية التعرف الضوئي على الحروف OCR.

يذكر أن شركة موزيلا أطلقت نسخة تجريبية للتطبيق، وحظيت النسخة بإعجاب العديد من المستخدمين، ومن المتوقع أن تطلق النسخة الرسمية منه في القريب العاجل.

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