حادثة غريبة.. زوجان ينسيان طفلهما في سيارة أجرة

في حادثة غريبة من نوعها نسي زوجان ألمانيان مولدوهما الأول في سيارة الأجرة، خلال عودتهما من المستشفى بعد ولادة أخيه.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث استقل زوجان ألمانيان سيارة أجرة من المستشفى الذي شهد ولادة طفلهما الثاني إلى منزلهما.

ويبدو أن سعادتهما بالمولد الثاني جعلتهما ينسيان طفلهما الأول، فبعد أن وصلا إلى المنزل قام الرجل بدفع الأجرة ونزل رفقة زوجته وابنه الرضيع، ونسي الابن الأول داخل السيارة.

واكتشف الزوجان هذا الأمر بشكل سريع، فقاما باللجوء إلى الشرطة والتي قامت بعملية بحث عن السيارة.

ولم يلاحظ صاحب التاكسي وجود الطفل في المقعد الخلفي، فذهب إلى الغداء، وأن بعد انتهى من استراحة الغداء عاد للعمل على السيارة.

وعندما هم بنقل مسافر إلى المطار تفاجأ المسافر بوجود طفل صغير ينام في المقعد الخلفي، ليبلغ سائق التاكسي الذي قام على الفور بالاتصال بالشرطة التي طلبت منه نقل الطفل إلى مركز شرطة هامبورج لكي يقوم والديه باستلامه.

وأخيرا جاء الوالدان إلى مركز شرطة هامبورج واستلما طفلهما، وقالا إن فرحتهما بالطفل الثاني جعلتهما ينسيان الطفل الأول.

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