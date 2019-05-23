شركة Bang &Olufsen تطرح سماعة فاخرة بمواصفات مميزة

طرحت شركة Bang & OLufsen الدنماركية سماعة فاخرة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم H9.

واحتوت السماعة الجديدة على مجموعة من المميزات منها وظيفة الشفافية الجديدة، وميزة إلغاء الضوضاء التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستماع إلى الأصوات في المحيط بشكل صافي.

وزودت سماعة H9 بزر مخصص لتشغيل غوغل أسيستنت، لكي يكون المستخدم قادرا على التحكم الصوتي في الهاتف الذكي الذي اقترن مع السماعة من خلال تقنية البلوتوث.

وتعد بطارية السماعة من أهم المميزات الموجودة فيها، فهي قادرة على العمل لمدة 25 ساعة في حال قام المستخدم بتشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، و32 ساعة في حال أوقف المستخدم هذه الخاصية، ويتم شحن البطارية من خلال منفذ USB-C، وتحتاج السماعة إلى 2.5 ساعة لتشحن بشكل كامل.

بالمقابل لم تجرِ الشركة الدنماركية أي تغييرات على موديل السماعة والذي جاء مشابها للموديل السابق، فوسادات الأذن صنعت من جلد الأغنام، أما الحشوة الموجودة فيها فكانت من صنع ميموري فوم، في حين صنعت باقي أجزاء السماعة من الألمونيوم المؤكسد المغطى بطبقة من الجلد الفاخر.

ويتيح السطح اللمسي الموجود على جانب السماعة الخارجي الفرصة للمستخدم للتحكم في تشغيل الأغاني ورفع شدة الصوت وخفضها، أو الرد على المكالمات من خلال الإيماءات.

وأتاحت الشركة الدنماركية طريقتين لوصل السماعة بالهاتف الذكي، الأولى عن طريق البلوتوث والثانية عن طريق كابل AUX.

الجدير بالذكر أن الشركة الدنماركية أطلقت السماعة في الأسواق بسعر يصل إلى 500 يورو.

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