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الإعلانات ستصل “واتساب” عام 2020

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مؤتمر فيسبوك السنوي للتسويق الذي عقد في هولندا، إعلان الشركة المالكة لتطبيق “واتساب” عن وصول الإعلانات للتطبيق بحلول العام 2020.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الخطوة ستعود بالنفع والفائدة على عدد كبير من المستخدمين الذين سيكونون قادرين على نشر إعلاناتهم داخل التطبيق، بالإضافة إلى العوائد المالية التي ستحصل عليها شركة “فيسبوك”.

وأكدت الشركة أن هذه الإعلانات لن تسبب مضايقات للمستخدم على الرغم من تغطيتها للشاشة عند ظهورها، لأنها لن تظهر أبدا داخل المحادثات، وسيقتصر ظهورها على خانة القصص، والحالات فقط.

وعبر مستخدمو واتس آب عن استيائهم من هذه الخطوة، واعتبروا وجود الإعلانات داخل التطبيق أمرا مزعجا لهم.

يذكر أن تطبيق واتساب هو أكثر تطبيقات التراسل انتشارا في العالم، ويبلغ عدد مستخدميه أكثر من مليار ونصف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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