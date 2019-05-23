ذهب إلى المستشفى وبصدره سهم

أصيب أطباء وعمال أحد مستشفيات مدينة تورينو الإيطالية بالدهشة لحظة وصل شخص مصاب بسهم في صدره وهو يسير على قدميه.

وعلى الفور قام الأطباء بإدخال المصاب الذي لم يكشف عن اسمه إلى غرفة العمليات وأجروا له عملية دقيقة تم خلالها إزالة السهم من صدر المصاب وإيقاف النزيف لينجو الرجل من الموت بأعجوبة.

وصرح أحد الأطباء بأن العملية كانت صعبة ودقيقة للغاية، نظرا لحساسية المنطقة، حيث كان السهم قريبا جدا من القلب، واحتاجت إزالته إلى تركيز كبير لكي لا يصاب المريض بمضاعفات أخرى.

وأبدى الطبيب دهشته من قدرة المصاب على السير والسهم مزروع في صدره، وعد هذا الأمر نادرا للغاية.

ولم يعرف حتى الآن إن كانت إصابة الشخص بالسهم حدثت بالخطأ أم كانت محاولة جدية لاغتياله.

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