9 نصائح هامة وضرورية لمرضى ضغط الدم في رمضان

نستعرض معكم نصائح هامة لمرضى ضغط الدم فى رمضان وكيفية التعامل وقت الصيام وماهي الاشياء التى يتناولها مرضى ارتفاع ضغط الدم ونتمنى ان يستفيدوا منها وهي كالتالي:

1- ينبغي على الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم، مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام.

2- يوصي بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، والأطعمة الغنية بالدهنيات.

3- ينصح المرضى، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يكون خارجا عن السيطرة، بالامتناع عن الصيام إلى أن يتم ضبط ضغط الدم لديهم.

4- اجعل منتجات الحليب القليلة الدسم جزءا، من وجباتك الرمضانية حيث كشفت أبحاث سابقة، أن الكالسيوم يلعب دورا هاما في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى أهميته في تعزيز صحة العظام. وينصح بتناول، 3 حصص من منتجات الحليب بشكل يومي مثلا: “كوب حليب 1% دسم، كوب لبن 1.5% دسم، و85 جرام من الجبنة البيضاء غير المالحة 5% دسم.

5- أجعل الخضروات، والفواكه جزءا أساسيا من وجباتك الرمضانية إذ تشكل الخضار والفواكه مصدرا أساسيا للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم في ضغط الدم المرتفع، وينصح بالإكثار من الخضروات في رمضان عن طريق تناول السلطات، الشوربات والخضروات المطبوخة، وكذلك يوصى بتناول 3 حصص من الفواكه يوميا.

6- احرص على استخدام “العدس، والحمص، والفول، والفاصوليا” في الأطباق المختلفة خلال شهر رمضان.

7- تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع، على الأقل، ولا تبالغ في تناول اللحوم والدواجن في رمضان، وقم بتناول وجبتين من السمك على الأقل في الأسبوع، حيث تحتوي دهون الأسماك على الأحماض الدهنية الخاصة “أوميجا-3″، التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى تأثيرها الوقائي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية “السلمون، السردين”.

8- حاول الحد من استهلاك الملح، وتجنب الأغذية الغنية به، ويحتوي الملح على معدن الصوديوم الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

9- أكثر من ممارسة الرياضة، حيث إنها تساهم في التحكم بضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن النشاط البدني الذي يبذله المسلم في أثناء أدائه لصلاة التراويح، يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع. ويتوجب على الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة استشارة الطبيب المعالج بخصوص زيادة النشاط البدني في رمضان.