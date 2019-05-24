7 قواعد صحية هامة يجب عليك اتباعها خلال رمضان

(CNN) — تتوفر الكثير من الأدلة العلمية على تأثيرات الصيام الإيجابية على الصحة، وعادة ما يتناول الصائمون ما يحلو لهم من الطعام والشراب في ساعات الليل، وحتى فجر اليوم التالي.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتطبيق بعض الممارسات الطيبة، والالتزام بها خلال رمضان، وحتى في غير أوقات الصيام.

ابدأ وجبة الإفطار بتناول 3 حبات من التمر، ويجب أن يكون الإفطار غنياً بالخضار، والحبوب الكاملة، واللحوم، والدجاج، والأسماك.

تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد وجبة الإفطار.

تناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة، فالوجبات الكبيرة تسبب الحرقة، والشعور بعدم الارتياح.

اشرب كمية كبيرة من الماء بين الوجبتين (على الأقل 10 أكواب)، وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل.

السحور وجبة كالفطور الخفيف، لذا احرص على أن تحتوي على الخضار، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين، مثل منتجات الألبان والبيض.