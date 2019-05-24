فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب من “Razer”

كشفت شركة “Razer” الأميركية عن فأرة لاسلكية جديدة تلبي رغبة عشاق الألعاب أطلقت عليها اسم “Lance head”.
وقالت الشركة الأمريكية إن الفأرة تعمل من خلال المستشعر “Pix Art PMW-3389” بدقة 16000 نقطة في البوصة، في حين يبلغ معدل أخذ العينات 1000 هرتز.
وزودت شركة “Razer” فأرتها الجديدة بـ10 أزرار وبإضاءة “RGB” يستطيع المستخدم تهيئتها في 3 مناطق، كما يمكن جعل الإضاءة متوافقة مع المواقف التي يمر بها المستخدم خلال اللعب.
وتتميز فأرة “Lance head” بإتاحتها الفرصة للمستخدم لتخزين 5 ملفات تعريف شخصية على ذاكرة الفأرة بشكل مباشر.
الجدير بالذكر أن شركة “Razer” الأميركية أطلقت فأرة “Lance head” في الأسواق بسعر يصل إلى 140 دولارا أمريكيا.
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