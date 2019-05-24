سماعة رأس عازلة للضوضاء من “سوني”

أماطت شركة “سوني” اليابانية اللثام عن سماعة جديدة عازلة للضوضاء أطلقت عليها اسم “WH-XB900N” لتكون واحدة من سماعات “Ear Over” التي تنتجها الشركة.

وتحتوي السماعة الجديدة على مجموعة كبيرة من المميزات فهي تدعم المساعدات الصوتية لشركات “غوغل” و”أبل” و”أمازون” بالإضافة إلى وجود خاصية إلغاء الضوضاء التي تأتي مفعلة بشكل تلقائي.

وفي حال أراد المستخدم التخلي عن خاصية إلغاء الضوضاء فما عليه سوى لمس السطح العلوي للسماعة اليمنى.

وزودت الشركة اليابانية السماعة ببطارية مميزة تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة في حال تم تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، وفي حال تم إيقاف الخاصية فإن البطارية ستعمل لمدة 35 ساعة.

وتتميز هذه البطارية بدعمها لتقنية الشحن السريع حيث يكفي أن يتم شحنها لمدة 10 دقائق حتى تعمل السماعة لمدة ساعة كاملة.

الجدير بالذكر أن “سوني” ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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