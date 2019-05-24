بريطاني يعيد كتابا إلى المكتبة بعد 52 عاما!

عبرت البريطانية “جو وايلد” التي تشغل منصب مديرة إحدى مكتبات مدينة سافوك عن دهشتها من قيام أحد القراء بإعادة كتاب في النقد الأدبي بعد 52 عاما من استعارته.

حيث أعاد القارئ الكتاب ومعه شيك بقيمة 100 جنيه أسترليني كتعويض عن التأخير في إعادة الكتاب، حيث كان يجب عليه إعادته بتاريخ الـ24 من سبتمبر 1967.

وقدم القارئ رسالة اعتذار قال فيها إنه نسي أمر الكتاب بشكل نهائي، ولكنه عثر عليه بالصدفة خلال نقله لأغراضه من منزله إلى منزل آخر وقرر إعادته للمكتبة.

وعبرت “جو” عن سعادتها باستعادة الكتاب، حيث أكدت أن العديد من القراء لا يقومون بإعادة الكتب بعد انقضاء كل هذه المدة لكي يتجنبوا غرامات التأخير.

وقالت كان على القارئ دفع 34 جنيه أسترليني تعويضا للتأخير، حيث تأخذ المكتبة 3 بنسات عن كل أسبوع تأخير، وبضربها بعدد الأسابيع التي تأخر بها القارئ والتي بلغ عددها 2694 أسبوع فكان عليه دفع هذا المبلغ فقط ولكنه قام بدفع ضعفيه مع تقديمه لرسالة اعتذار.

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