“فيسبوك” تغلق 2.2 مليار حساب زائف

أعلنت شركة “فيسبوك” الأميركية نجاحها في إغلاق نحو 2.2 مليار حساب زائف في منصة “فيسبوك” خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري.

وقالت “فيس بوك” إن أدواتها البرمجية الموجودة على المنصة نجحت في التعرف بشكل مبكر على هذه الحسابات، التي تم إنشاؤها لأغراض مسيئة، حيث استطاعت حذفها أثناء عملية التسجيل ولم تسمح لها بالوصول إلى المنصة.

وأكدت الشركة الأميركية أن نسبة الحسابات التي تم حظرها قبل الإبلاغ عنها بلغت 99.8%، وهذا يدل على نجاح برمجة “فيس بوك” في التصدي للحسابات التي تستخدم لأغراض تحض على الكراهية.

ولم تنكر “فيس بوك” وجود مجموعة كبيرة من الحسابات الزائفة على منصتها، حيث أكدت أن المنصة تحتوي على حوالي 119 مليون حساب زائف أي ما يعادل 5% من عدد الحسابات الموجودة على “فيس بوك” التي يصل عددها إلى 2.38 مليار حساب.

يذكر أن “فيس بوك” لم تكتفِ بمحاربة الحسابات الزائفة وحسب، بل إنها قامت بحذف 65% من المنشورات التي تنتهك سياستها قبل أن يتم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من خلال أدواتها البرمجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية