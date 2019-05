قامت شركة “تسلا” مؤخراً بإطلاق إصدار جديد لبرمجيات القيادة شبه الآلية التي تسمح للسيارة بتغيير المسار ذاتياً والتي تعرضت للنقد اللاذع من قبل الخبراء.

حيث يمنح النظام السيارة حرية أكثر في اتخاذ قراراتها في القيادة، حيث تجد السيارة الكهربائية نفسها قادرة على تغيير المسار في الطريق دون أن تكون ملتزمة دوماً بخط سير واحد.

ويرى الخبراء أن السائق الآلي المحدث بحاجة إلى إدخال المزيد من التعديلات في برمجياته، إذ أن تصرفاته قد تشكل أخطاراً على السيارة نفسها وسيارات أخرى.

كما أظهر الاختبار الأخير أن السائق الآلي يميل إلى مخالفة قواعد المرور حين يتجاوز سيارات أخرى، وينتقل إلى خط سير مجاور.

هذا ولا يتجيب النظام الآلي إلى أضواء استدارة تشغّلها سيارات أخرى، ويتميز بالعجز عن توقع مناورات يقوم بها سائق أرعن في الطريق ويتسبب كل ذلك في أن يكون السائق في استعداد دائم للتدخل في عمل السائق الآلي.

The post سيارات تسلا الكهربائية تفشل في الاختبار! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا