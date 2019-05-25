الإيطاليون مشغولون بـ”كلب طائر”.. مهمات صعبة تنتظره

218TV|خاص

على نحو مكثف أفردت وسائل إعلام إيطالية مساحات واسعة لإبراز صناعة إيطالية لافتة في مجال “الروبوتات” إذ صممت شركة إيطالية روبوتا آليا على شكل كلب، لكنه قادر على الطيران لمسافات بعيدة، وتنفيذ مهام صعبة، العديد منها يحبس الأنفاس، إذ أثبت “الكلب الطائر” قدرته على تنفيذ مهام “حساسة وثقيلة” الأمر الذي شغل الرأي العام الإيطالي كثيرا، وهم يتابعون “الكلب الطائر”، ومواصفاته الفنية، إذا بدا “الكلب الطائر” في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام إيطالية بقدرات خارقة.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن “الكلب الطائر” يمكن أن يُستخدم في عمليات الإنقاذ والإغاثة للبشر خلال حرائق الغابات والفيضانات والزلازل، عدا عن القيام بمهمات أخرى أكثر تعقيدا خلال المرحلة المقبلة من عمليات تطويره، إذ أن “الكلب الطائر” عُرِف باسم (HyQReal)، وصممه باحثون في المعهد الوطني للتكنولوجيا في مدينة جنوى الإيطالية بمواصفات علمية دقيقة.

وبحسب مواصفاته المنشورة، فإن “الكلب الطائر” يبلغ طوله 1.33 مترا، وارتفاعه 90 سنتيمترا، ويزن 130 كيلوغراما فقط، ومن المهمات الخارقة التي قام بها “الكلب الطائر” قيامه بسحب طائرة تزن أكثر من 3 أطنان، لمسافة تقارب الـ10 أمتار، في مطار جنوى الدولي.

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