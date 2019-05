موقع فيسبوك يُهاجم الفلسطينيين ويحذف حساباتهم

أكدت مصادر فلسطينية أن موقع فيسبوك أغلق مئات الحسابات العائدة لصحفيين وناشطين إعلاميين وسياسيين فلسطينيين، في عملية تكررت مؤخراً أكثر من مرة.

حيث فوجئ أصحاب تلك الحسابات حسب المصادر نفسها، بظهور رسالة من إدارة فيسبوك على صفحاتهم تقول تم تعطيل حسابك.

ومن بين الشخصيات السياسية التي حظر فيسبوك حسابها الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي الذي أنشأ حساباً جديداً كتب فيه:

“هذه الصفحة الجديدة بعد إغلاق صفحتي”.

وكتب الصحفي عيسى سعد الله الذي حظرت صفحته هو الآخر:

“أتشرف بكم أصدقائي في حسابي الجديد بعد أن تم تعطيل حسابي القديم”.

ومن بين من عطلت حساباتهم كذلك، أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث كتب:

“سنتواصل معكم بكل جديد يتعلق بالشأن الصحي والميداني عبر الحساب الجديد والتويتر وموقع الوزارة ومجموعاتنا عبر تطبيق الواتساب”.

هذا ولاقى الحجب، استنكار الصحافيين، وقالت كتلة الصحافي الفلسطيني:

“إدارة فيسبوك لم تتوان يوما عن إظهار انحيازها المطلق لجانب الجلاد المتمثل في الاحتلال الصهيوني في مواجهة الضحية الفلسطينية”.

