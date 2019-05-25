الصحة تدين استمرار استهداف قوات حفتر لسيارات الإسعاف والمرافق الصحية

أدانت

وزارة الصحة بحكومة الوفاق استمرار قوات حفتر في استهداف عناصر وسيارات الإسعاف والمستشفيات

الميدانية والمرافق الصحية، التي كان آخرها مخزن للأدوية في طريق المطار.

وطالبت

الوزارة في بيان لها بعثة الأمم المتحدة، ومنطمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة

الصحة العالمية بتجريم هذا الفعل، واعتباره جريمة من جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر،

مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف والعناصر الطبية وعملهم الإنساني ليسوا أهدافا عسكرية

.

كما طالبت النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم

واعتبارها جرائم حرب مع سبق الإصرار والترصد كون سيارات الإسعاف تحمل شعارت مميزة ومعلومة

لدى الجميع وتكرار استهدافها يؤكد النية المبيتة لاستهداف المدنيين.

وأشارت

الوزارة إلى أن المادة 20 من القانون الدولي تنص على وجوب احترام اتفاقية القانون الدولي

.

يذكر

أن قوات حفتر استهدفت الجمعة سيارة إسعاف أدت إلى مقتل طبيب ومسعف.

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