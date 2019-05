بعد أن أصبحت في القائمة السوداء.. شركة هواوي تبحث عن اقتراض مبلغ ضخم جداً

تُحاول شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي اقتراض مليار دولار في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مؤخراً.

حيث نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر لم تسمها، أن الشركة الصينية تستهدف الحصول على قرض لمدة خمس سنوات.

كما أعلنت الصين أنها قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد منع هواوي من شراء المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، أن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

يُذكر أن هواوي أصبحت مؤخراً حلبة رئيسية في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن وأدرجها البيت الأبيض في القائمة السوداء، بما يقيّد تعامل الشركات الأمريكية معها.

